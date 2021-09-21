В Петрозаводске снесут незаконный объект возле Дома Кантеле

Администрация города предложила владельцу незаконно установленного гаража в центре карельской столицы демонтировать его самостоятельно.

Администрация Петрозаводска обратилась с призывом к владельцу незаконно установленного гаража в центре города, на улице Пушкинская, 1, находящегося во дворе возле Дома Кантеле, демонтировать объект самостоятельно.

Добровольно освободить занятый земельный участок своими силами и средствами необходимо до 13 октября.

Ранее петрозаводская мэрия обратилась к владельцам гаражей по Октябрьскому проспекту с просьбой демонтировать их самостоятельно.