В Петрозаводске снесут незаконный объект возле Дома Кантеле

Администрация города предложила владельцу незаконно установленного гаража в центре карельской столицы демонтировать его самостоятельно.
Администрация Петрозаводска обратилась с призывом к владельцу незаконно установленного гаража в центре города, на улице Пушкинская, 1, находящегося во дворе возле Дома Кантеле, демонтировать объект самостоятельно.
Добровольно освободить занятый земельный участок своими силами и средствами необходимо до 13 октября.
Ранее петрозаводская мэрия обратилась к владельцам гаражей по Октябрьскому проспекту с просьбой демонтировать их самостоятельно.
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