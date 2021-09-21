Петрозаводск становится краше: мэрия призывает горожан снести гаражи

Администрация города призвала владельцев незаконно установленных гаражей на Октябрьском проспекте демонтировать их самостоятельно.

Администрация Петрозаводска обратилась с призывом к владельцам незаконно установленных гаражей на Октябрьском проспекте, в районе дома № 18, самостоятельно демонтировать конструкции. Всего убрать необходимо 14 гаражей.

Добровольно освободить занятые земельные участки необходимо в срок до 12 октября.

Ранее власти Петрозаводска потребовали снести еще несколько гаражей в Октябрьском районе.