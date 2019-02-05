В Петрозаводске снесут цветочный ларек напротив университета

Нестационарный объект на проспекте Ленина демонтируют до 20 февраля, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация карельской столицы предлагает лицам, самовольно установившим павильон, расположенный в районе дома 30 по пр. Ленина, добровольно, своими силами и средствами в срок до 20 февраля произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок.