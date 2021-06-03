В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера

Коллеги объявили сбор помощи для родных фитнес-тренера, который скоропостижно скончался 3 июня.

Напомним, трагедия произошла в минувший четверг, 3 июня, в 10-м часу вечера. В тренажерный зал, располагающийся на улице Еремеева, вызвали скорую помощь. В зале стало плохо 30-летнему спортсмену, фитнес-тренеру. Приехавшие на место две бригады спасти бодибилдера не смогли. Им оказался Артем Прасолов.



© страница Вконтакте Артема Прасолова

Коллеги спортсмена по фитнес-центру «SMART NRG» назвали потерю Артема большим горем. Прасолов проводил персональные тренировки по фитнесу и бодибилдингу, занимался доставкой правильного питания, как предприниматель. Он участвовал в соревнованиях по бодибилдингу.

«Случилось очень большое горе. Не стало Артема Прасолова. Соболезную семье и близким», — пишет Надежда Емельянова на своей странице в соцсети.

Спортсмены предлагают помочь семье бодибилдера, у которого остались трое детей, с похоронами.