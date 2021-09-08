В Петрозаводске собирают одежду и обувь для нуждающихся

Обменно-вещевой пункт Петрозаводского отделения срочного социального обслуживания продолжает принимать одежду и обувь для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В Комплексном центре социального обслуживания населения Карелии напоминают, что сдать вещи можно в обменно-вещевой пункт, располагающийся на улице Л. Чайкиной, 9, или в кризисное отделение для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на улице Кооперативная, 7а.

Здесь принимают одежду, обувь, средства гигиены, бытовую технику, посуду, школьно-письменные принадлежности, нижнее белье, постельное бельё, полотенца.

Постельное бельё, полотенца и нижнее бельё принимаются только новые.

Одежда и обувь должны быть пригодными к эксплуатации и не требующими ремонта.

Все поступающие в обменно-вещевой пункт вещи проходят дезинфекционную обработку.

Граждане, нуждающиеся в вещевой помощи, могут обратиться за ней в обменно-вещевой пункт. Выдача вещей осуществляется по предварительной записи по номеру телефона: 8 900 457 02 39.