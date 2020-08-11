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В Петрозаводске собирают продукты для бедных семей

Новости. Общество
15:53, 11 Августа 2020
фото: ФБ "Доброе сердце"
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В гипермаркете на Лесном проспекте, 47 установлен бокс по сбору продуктов для семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Фонд "Доброе сердце" проводит благотворительную акцию по сбору продуктов для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Бокс по сбору продуктов установлен в гипермаркете "Сигма".

В акции может принять участие любой желающий.

"Покупая продукты домой, купите одну лишнюю пачку макарон, чая или любого другого нескоропортящегося продукта и опустите в бокс, - говорится в сообщении фонда. - Все собранные продукты будут переданы подопечным фонда".

Нуждающимся можно оказать и финансовую помощь.

"Любая сумма, перечисленная вами, это огромная помощь и вклад в доброе дело, -отмечают благотворители. - Давайте вместе подарим тепло и заботу тем, кто в ней сейчас так нуждается".

Реквизиты счета смотрите в паблике благотворительного фонда "Доброе сердце".

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Комментарии

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User
2020-08-11 17:30:56
А почему этим не занимаются горожане, а не государство, которое, в поправках в Конституцию обещало социальные гарантии для малоимущих?
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