В Петрозаводске собирают продукты для бедных семей

В гипермаркете на Лесном проспекте, 47 установлен бокс по сбору продуктов для семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Фонд "Доброе сердце" проводит благотворительную акцию по сбору продуктов для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Бокс по сбору продуктов установлен в гипермаркете "Сигма".

В акции может принять участие любой желающий.

"Покупая продукты домой, купите одну лишнюю пачку макарон, чая или любого другого нескоропортящегося продукта и опустите в бокс, - говорится в сообщении фонда. - Все собранные продукты будут переданы подопечным фонда".

Нуждающимся можно оказать и финансовую помощь.

"Любая сумма, перечисленная вами, это огромная помощь и вклад в доброе дело, -отмечают благотворители. - Давайте вместе подарим тепло и заботу тем, кто в ней сейчас так нуждается".

Реквизиты счета смотрите в паблике благотворительного фонда "Доброе сердце".