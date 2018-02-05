В Петрозаводске состоится бесплатная презентация "Обучение в вузах Великобритании и США"

Центр "Инициатива" и международный центр "INTO" приглашают на презентацию "Обучение в вузах Великобритании и США".

Презентация состоится 14 февраля, участие бесплатное по предварительной записи: 67 18 93.

Приглашаем всех желающих на презентацию "Обучение в вузах Великобритании и США". На презентации вы сможете узнать о том, как поступить в вузы США и Великобритании, требованиях для поступления, стоимости обучения и стипендиях. Вы сможете задать свои вопросы и получить ответы от представителя вузов. Участие бесплатное по предварительной записи.

Обучение в вузах Великобритании и США проходит на английском языке. На презентации вы сможете подробно узнать о необходимом уровне знания английского языка, как поступить в вуз после окончания 11 класса или российского вуза. Какие карьерные перспективы ждут выпускника зарубежного вуза и как найти работу после окончания обучения – эти вопросы также будут затронуты на собрании.

Будем рады видеть вас на презентации 14 февраля в Центре "Инициатива" по адресу: пр. К. Маркса, 20. Записаться на презентацию можно по телефону Центра: 67 18 93.

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