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Новости. Общество
08:05, 08 Февраля 2018
фото: http://expert.ru

В Петрозаводске состоится конкурс патриотического кино

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Власти карельской столицы приглашают молодежь принять участие в создании фильмов о военной истории Петрозаводска и обещают призы.

 

В столице Карелии запланировано проведение конкурса видеороликов, короткометражных фильмов и слайд-фильмов, посвящённых обороне Петрозаводска.

Организаторами конкурса выступают Карельский региональный общественный фонд содействия увековечению памяти погибших при защите Отечества «Эстафета поколений», молодёжный отдел Петрозаводской и Карельской епархии при поддержке администрации города.

Организаторы проекта заявляют, что их главная цель - пробудить у молодёжи интерес к истории Великой Отечественной войны, к теме «Петрозаводск – город воинской славы».

«У фонда «Эстафета поколений» есть много видеоматериалов про оборону Петрозаводска, и мы приближаемся к тому, чтобы снять в Карелии полнометражный художественный фильм. Конкурс – это подготовка к созданию фильма: наша основная задача – вовлечь в творческий процесс как можно больше ребят, которые не хотят быть сторонними зрителями, подключить школьные коллективы. Возможно, конкурс выявит самородков, обладающих кинематографическим мышлением, и ребята помогут нам посмотреть на исторические события по-новому»,- заявил руководитель молодёжного отдела Петрозаводской и Карельской епархии, протоиерей Константин Савандер.

Конкурс стартует 15 апреля и будет проводиться в трёх номинациях: «патриотический видеоролик», «патриотический слайд-фильм», «патриотический короткометражный фильм». Его участники смогут использовать кадры кинохроники, фотографии, плакаты, картины, авторские видеоматериалы, интервью и прочие инструменты игрового и документального кино, сообщают в мэрии Петрозаводска.

Для поощрения победителей конкурса создаётся призовой фонд.

Все работы будут размещены на военно-патриотическом портале «Петрозаводск – город воинской славы». Также планируется их демонстрация на уличных рекламных экранах, в муниципальных организациях и на предприятиях.

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