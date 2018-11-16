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Новости. Культура
15:55, 16 Ноября 2018
фото: ИА "Республика" / Любовь Козлова / Опера "Карельский пленник"

В Петрозаводске состоится премьера оперы "Карельский пленник"

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Уже в эти выходные в Музыкальном театре Карелии состоится премьера уникальной оперы "Карельский пленник".

Премьера спектакля состоится 17 и 18 ноября в Музыкальном театре Карелии в 18.00.

Опера написана по мотивам повести Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля" специально по заказу карельского театра. События  происходят в Петрозаводске.

Ставит спектакль петербуржец Александр Петров, автор множества оперных постановок на российских и европейских сценах.

Как отмечают в театре, постановка этого масштабного спектакля на карельской сцене стала возможной благодаря федеральному гранту. 

Подробнее о спектакле можно почитать в нашем материале.

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