В Петрозаводске состоялась премьера оперы "Карельский пленник"

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В минувшие выходные в Музыкальном театре Карелии прошла мировая премьера оперы "Карельский пленник", написанной по мотивам повести Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля".
Карельскую оперу написал петербургский композитор Илья Кузнецов специально по заказу театра. Автором либретто выступила Ольга Погодина-Кузмина. Интересно, что Ольга впервые создала текст для оперы. Ранее она работала в других направлениях.
Известно, что переработать литературное произведение в музыкальное – невероятно сложно. Именно поэтому "Карельский пленник" на сцене театра претерпел значительные изменения. Изменился сюжет. Были введены новые герои.
Подробности читайте в материале.
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В минувшие выходные в Музыкальном театре Карелии прошла мировая премьера оперы "Карельский пленник", написанной по мотивам повести Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля".
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