В Петрозаводске состоялась российская премьера финского фильма о севере Карелии

На премьеру приехал режиссер фильма Арво Туоминен, которого Путин наградил Орденом Дружбы.

В Национальном театре Карелии вечером 12 марта состоялась российская премьера документального фильма "Овеянная преданиями Виена", снятого финским режиссером и писателем Арво Туоминеном. Он приехал на премьеру вместе с коллегой и монтажером Арне Эклундом, а также российскими участниками съемочной группы – оператором Константином Ленчицким и журналистом Арто Ринне, который перевел фильм на русский язык.

Как рассказал Туоминен петрозаводским зрителям, в Финляндии мало что знают о Виене – территории северной Карелии, где были записаны руны "Калевалы", и поэтому фильм вызвал в соседней стране огромный интерес. Ленту показали накануне Нового года по Первому каналу телекомпании Yle, и финская премьера фильма собрала аудиторию почти 300 тысяч человек.

Минувшим летом финский документалист проехал сотни километров по карельской глубинке, побывал в старинных рунопевческих деревнях и поморских селах, в самом молодом городе Карелии Костомукше и на Соловках. По словам Арво Туоминена, его привлекла Виена своей драматической историей – события 1918-1920 годов на севере Карелии способствовали тому, что молодая Финляндия и Советская Россия заключили Тартусский договор, закрепивший первые границы двух стран и гарантировавший создание национальной карельской автономии. Столетие этой автономии Карелия отметит в следующем году.

На премьеру Туоминен пришел с Орденом Дружбы, которым его наградил российский президент Путин в 2013 году. Как признался режиссер, ему хотелось бы написать книгу о России, Финляндии и Путине, а следующий фильм, скорее всего, будет об Олонецкой Карелии.