В Петрозаводске сотрудник транспортного предприятия стал фигурантом дела о взятках

В Петрозаводске расследуется уголовное дело в отношении сотрудника транспортного предприятия по факту получения взятки, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, начальник структурного подразделения железнодорожного предприятия получил от представителей коммерческой организации взятку в виде имущества, общей стоимостью 74 тысячи рублей.

Также обвиняемый получил от представителей другой коммерческой организации взятку в виде денег в сумме 300 тысяч рублей.

«За взятки обвиняемый совершал действия по исполнению договоров на оказание услуг в пользу взяткодателей в ускоренном порядке», — говорится в сообщении Следкома.

Противоправная деятельность должностного лица выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия.

В настоящее время следователями проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.