В Петрозаводске сотрудник транспортного предприятия стал фигурантом дела о взятках

В Петрозаводске расследуется уголовное дело в отношении сотрудника транспортного предприятия по факту получения взятки, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, начальник структурного подразделения железнодорожного предприятия получил от представителей коммерческой организации взятку в виде имущества, общей стоимостью 74 тысячи рублей.
Также обвиняемый получил от представителей другой коммерческой организации взятку в виде денег в сумме 300 тысяч рублей.
«За взятки обвиняемый совершал действия по исполнению договоров на оказание услуг в пользу взяткодателей в ускоренном порядке», — говорится в сообщении Следкома.
Противоправная деятельность должностного лица выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия.
В настоящее время следователями проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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