В Петрозаводске спасатели помогли врачам «скорой» попасть в квартиру 90-летней бабушки

Пожилая жительница столицы Карелии вызвала скорую помощь и не смогла открыть медикам дверь.

Как сообщается в официальном паблике Карельской республиканской поисково-спасательной службы, инцидент произошел в Петрозаводске 20 марта. Женщина 1932 года рождения вызвала скорую и не открывала дверь в квартиру.

«На вызов выехал петрозаводский поисково-спасательный отряд, на звонок в квартиру дверь никто не открыл, были слышны крики о помощи. Было принято решение о проникновении в квартиру через окно с помощью 3-х коленной лестницы. Пострадавшая была передана медицинским работникам», — говорится в сообщении.

Ранее операция по спасению кота прошла в Петрозаводске.