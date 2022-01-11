В Петрозаводске спасатели залили тлеющий на набережной торф водой из проруби (ФОТО)

В столице Карелии спасатели вели борьбу с задымлением, которое было обнаружено в районе набережной

Сотрудники четвертой пожарной части Петрозаводска и аварийная бригада «Службы заказчика» провели работу по устранению задымления, которое было обнаружено на набережной Варкауса, на берегу Онежского озера.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил в соцсети, что спасатели залили место задымления водой. Глава города предполагает, что на берегу озера тлеет торф.

«Сегодня с утра на месте работают расчет четвертой пожарной части Петрозаводска и аварийная бригада „Службы заказчика“. Всего — 11 человек и 4 единицы техники. Раскопали снег. Вероятнее всего, тлеет природный торф. В озере сделали прорубь, установили мотопомпу и с применением торфяного ствола пролили тлеющий участок. После завершения работ участок огородили сигнальной лентой», — заявил Любарский.

Глава столицы Карелии пообещал, что специалисты мэрии будут мониторить ситуацию.

Ранее было опубликовано видео с места ЧП.