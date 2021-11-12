В Петрозаводске спортшкола приобрела новый инвентарь и экипировку для воспитанников

Спортивная школа № 4 в столице Карелии приобрела необходимые для юных спортсменов вещи.

В петрозаводской спортивной школе № 4 воспитанники отделения настольного тенниса получили футболки и шорты для тренировок и соревнований, ракетки, резиновые накладки и мячи. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сообщается, что для учреждения в этом году были закуплены 11 теннисных столов, а также инвентарь для общей физической подготовки. Для отделения волейбола приобрели форму, наколенники и гетры. Также школа купила баскетбольный инвентарь для занятий детей. Оборудование и экипировку приобрели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» (нацпроект «Демография»).

Также благодаря субсидии волейболисты и баскетболисты ездили на первенства Северо-Западного федерального округа, а теннисисты на всероссийские турниры в разные города страны.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске воспитанникам спортшколы, где уволили директора, подарили мяч от ФК «Зенит».