В Петрозаводске стабилизировались цены на бензин

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Стоимость бензина и дизельного топлива в Петрозаводске к концу января, в целом, осталась на том уровне, которого она достигла после скачка цен начала года.
Это следует из результатов мониторинга потребительских цен, проведенного Карелиястатом в период с 22 по 28 января.
Стоимость бензина марки АИ-92 зафиксировалась на отметке, в среднем, 40 рублей 79 копеек за литр, АИ-95 – 44 рубля 08 копеек, АИ-98 – 51 рубль 12 копеек.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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