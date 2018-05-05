В Петрозаводске стартовал турнир по футболу памяти Владимира Петтая

На стадионе "Спартак" в Петрозаводске стартовал VII детско-юношеский турнир по футболу памяти арбитра международной футбольной федерации Владимира Петтая, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Турнир собрал 24 команды юных футболистов из Карелии и Финляндии. Особыми гостями турнира стала семья Владимира Петтая – жена Надежда, сын Матвей и дочь Дарья.

Владимир Петтай начал судейскую карьеру в 1996 году, с 2003 года обслуживал матчи Высшей лиги, с 2007 года - матчи Премьер-лиги Чемпионата России по футболу. В 2010 году ему был присвоен статус "рефери ФИФА".

Добившись уровня Премьер-лиги, Владимир стал помогать начинающим судьям Петрозаводска и Карелии. Проводил тренировки, просматривал диски с их играми, разбирал ошибки и давал советы. Благодаря его усилиям в республике выросла целая плеяда молодых арбитров, которые уже обслуживают матчи первой, второй лиги Первенства России и региональные соревнования по футболу.

В 2011 году Владимир Петтай трагически погиб: он находился среди пассажиров авиалайнера Ту-134, который потерпел крушение под Петрозаводском.

В память выдающегося судьи, талантливого футболиста, арбитра FIFA Владимира Петтая с 2012 года в Карелии ежегодно проводится детский турнир по футболу. В этом году турнир проходит уже в 7-й раз. В нем принимают участие юные спортсмены 11 лет. Именно в этом возрасте Владимир Петтай начал заниматься футболом.