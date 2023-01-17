В Петрозаводске стартовало голосование об изменении автобусного маршрута

По итогам общественного голосования будет решено, каким станет маршрут автобуса № 3 на время ремонта Путейского моста.
Об этом рассказали в администрации города. В мэрии приглашают горожан принять участие в голосовании и решить, где должен будет пролегать маршрут автобуса №3 во время ремонта Путейского моста на улице Антикайнена.
Участникам предлагают выбрать два варианта возможного маршрута: в одном случае автобус будет проезжать на улицу Антикайнена через улицу Гоголя, в другом — через площадь Гагарина и проспект Ленина.
Участвовать в голосовании можно будет до 19 февраля включительно. Подробнее информацию об этом можно узнать на сайте мэрии Петрозаводска.
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