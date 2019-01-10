В Петрозаводске стартует детский конкурс снежных и ледовых скульптур

Прием заявок на участие в творческом состязании "Зимние сказки Гипербореи" начнется 14 января, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Конкурс продлится в течение месяца. В этот период команда (или несколько команд) от каждого образовательного учреждения должна создать на территории своего детского сада (школы) снежную или ледовую скульптуру.

В композиции обязательно должна присутствовать надпись "Гиперборея – 2019", выложенная из снега, льда или других подручных материалов.

Фотографии готовой скульптуры должны быть загружены в альбом группы конкурса в социальной сети "ВКонтакте". В подписи необходимо указать название работы, наименование команды и образовательного учреждения.

16 февраля, в день закрытия фестиваля, на центральной сценической площадке праздника трем командам – победителям детского конкурса будут вручены награды.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 часов 12 февраля по электронной почте: kultura@petrozavodsk-mo.ru. Подробности можно уточнить по телефону: 71-33-94.