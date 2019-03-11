В Петрозаводске стартует форелевый форум

На площадке ПетрГУ 12-13 марта состоится Международный форелевый форум, сообщили в Минсельхозе Карелии.

Форелевый форум "Современные технологии. Безопасность и правовое регулирование" нацелен на формирование стратегии комплексного развития отрасли, привлечение в отрасль новых технологий и разработок российских и зарубежных ученых, а также формирование площадки для обмена опытом и выстраивания диалога между представителями науки, бизнеса, власти и общества.



Сайт правительства Карелии

В Форуме примут участие руководители органов власти всех уровней, предприниматели, международные эксперты, представители финансово-инвестиционного сектора, отраслевого бизнеса и смежных отраслей, науки и образования, крупных продуктовых ритейлеров и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также студенты и представители общественности.