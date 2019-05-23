В Петрозаводске стартует "Праздник красок"

В пятницу 24 мая в столице Карелии стартуют бесплатные курсы живописи для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в администрации Петрозаводска.

Мероприятие организовано в рамках проекта "Мир души моей".

Мастер-классы в технике масляной живописи для начинающих "Праздник красок" пройдут с 24 мая по 7 июня в информационно-культурном центре городского Дома культуры (пр. Ленина, 38).

Проведет их карельская художница Анна Черноситова. Всего состоится три занятия:

24 мая - с 15.00 до 17.00 – "Весенний пейзаж"

31 мая - с 15.00 до 17.00 – "Натюрморт с клубникой"

7 июня - с 15.00 до 17.00 – "Букет незабудок"

Уточнить информацию о мастер-классах можно по телефонам: 76-20-05, 76-21-22.