В Петрозаводске стартует "Праздник красок"

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В пятницу 24 мая в столице Карелии стартуют бесплатные курсы живописи для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в администрации Петрозаводска.
Мероприятие организовано в рамках проекта "Мир души моей".
Мастер-классы в технике масляной живописи для начинающих "Праздник красок" пройдут с 24 мая по 7 июня в информационно-культурном центре городского Дома культуры (пр. Ленина, 38).
Проведет их карельская художница Анна Черноситова. Всего состоится три занятия:
24 мая - с 15.00 до 17.00 – "Весенний пейзаж"
31 мая - с 15.00 до 17.00 – "Натюрморт с клубникой"
7 июня - с 15.00 до 17.00 – "Букет незабудок"
Уточнить информацию о мастер-классах можно по телефонам: 76-20-05, 76-21-22.
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