В Петрозаводске суд не стал строго наказывать перевозчика за срыв расписания 25-го маршрута

Мэрия привлекла к ответственности транспортную компанию за то, что водители 25-го маршрута не соглашаются возить людей по разбитой дороге в ТИЗ "Усадьба".

Материалы по итогам рейда, проведенного сотрудниками администрации города, легли в основу дела об административном правонарушении.

Контроль за соблюдением расписания автобусом маршрута №25, обслуживаемом ООО ТК "Паллада", проводился 27 февраля с 6 до 8 часов утра. С конечной станции ТИЗ "Усадьба" за этот период должны были отправиться 14 автобусов, фактически же зафиксированы лишь пять. Материалы проверки были направлены в Территориальный отдел автотранспортного и автодорожного надзора по Республике Карелия.

Директор компании-перевозчика признал вину. Рассмотрев дело об административном правонарушении, мировой судья назначил наказание в виде предупреждения. Судебный акт не вступил в силу. Повторное нарушение расписания может привести к существенному штрафу в размере 100 тысяч рублей.

"Для нас это своего рода прецедент. Подобных материалов направлено достаточно много, поскольку такие проверки проводятся не реже одного раза в неделю, а в апреле их запланировано пять. Это, безусловно, будет способствовать улучшению качества транспортного обслуживания", - сказал начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Андрей Бекелев.