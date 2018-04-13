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Новости. Общество
13:19, 13 Апреля 2018

В Петрозаводске суд не стал строго наказывать перевозчика за срыв расписания 25-го маршрута

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Мэрия привлекла к ответственности транспортную компанию за то, что водители 25-го маршрута не соглашаются возить людей по разбитой дороге в ТИЗ "Усадьба".

Материалы по итогам рейда, проведенного сотрудниками администрации города, легли в основу дела об административном правонарушении.

Контроль за соблюдением расписания автобусом маршрута №25, обслуживаемом ООО ТК "Паллада", проводился 27 февраля с 6 до 8 часов утра. С конечной станции ТИЗ "Усадьба" за этот период должны были отправиться 14 автобусов, фактически же зафиксированы лишь пять. Материалы проверки были направлены в Территориальный отдел автотранспортного и автодорожного надзора по Республике Карелия.

Директор компании-перевозчика признал вину. Рассмотрев дело об административном правонарушении, мировой судья назначил наказание в виде предупреждения. Судебный акт не вступил в силу. Повторное нарушение расписания может привести к существенному штрафу в размере 100 тысяч рублей.

"Для нас это своего рода прецедент. Подобных материалов направлено достаточно много, поскольку такие проверки проводятся не реже одного раза в неделю, а в апреле их запланировано пять. Это, безусловно, будет способствовать улучшению качества транспортного обслуживания", - сказал начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Андрей Бекелев.

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Комментарии

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Os
2018-04-13 13:56:05
В основном, только карельских перевозчиков наказывают. 25-й каждые две минуты ходит, попробовали бы они 5, 15 или 8 дождаться.
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