В Петрозаводске суд признал запрещенной рекламу счетчиков, искажающих данные по учету ЖКХ

Петрозаводский городской суд признал запрещенной к распространению на территории РФ информацию о возможности приобретения приборов учета коммунальных ресурсов, которые позволяют исказить показания, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района в ходе мониторинга Сети выявила размещение на одном из сайтов информации о возможности приобретения приборов по учету ЖКХ, оборудованных пультами дистанционного управления. Они используются для уменьшения показаний, чтобы сэкономить при оплате жилищно-коммунальных услуг. Доступ к сайту являлся свободным.

В прокуратуре напомнили, что самовольное использование электрической, тепловой энергии или газа влекут за собой административную и уголовную ответственность. Чтобы закрыть доступ к сайту с информацией о лжесчетчиках, прокурор Прионежского района направил в Петрозаводский городской суд исковое заявление.

Суд удовлетворил требования прокурора: информация о продаже указанных приборов учета признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, в Карелии суд заблокировал 18 интернет-сайтов, где торговали дипломами вузов.