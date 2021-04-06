В Карелии суд заблокировал 18 интернет-сайтов, где торговали дипломами вузов

Информация об услугах по приобретению дипломов в интернете признана запрещенной к распространению, сообщается на сайте Беломорского суда.

Беломорский районный суд рассмотрел 18 административных дел по искам районного прокурора о признании информации запрещенной к распространению на территории России.

Прокуратура Беломорского района провела мониторинг, в ходе которого выяснилось, что владельцами некоторых сайтов предлагается оказание услуг по приобретению дипломов различных ВУЗов без прохождения обучения и сдачи государственных экзаменов. На момент проверки указанные сайты не были включены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, позволяющих их идентифицировать в сети, как запрещенные.

Суд поддержал прокурора. Теперь 18 сайтов ждет блокировка.

Ранее транспортная прокуратура Карелии добилась блокировки сайтов, торгующих поддельными правами на лодки.