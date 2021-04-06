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В Карелии суд заблокировал 18 интернет-сайтов, где торговали дипломами вузов

Новости. Общество
11:53, 07 Апреля 2021
фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
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Информация об услугах по приобретению дипломов в интернете признана запрещенной к распространению, сообщается на сайте Беломорского суда.

Беломорский районный суд рассмотрел 18 административных дел по искам районного прокурора о признании информации запрещенной к распространению на территории России.

Прокуратура Беломорского района провела мониторинг, в ходе которого выяснилось, что владельцами некоторых сайтов предлагается оказание услуг по приобретению дипломов различных ВУЗов без прохождения обучения и сдачи государственных экзаменов. На момент проверки указанные сайты не были включены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, позволяющих их идентифицировать в сети, как запрещенные.

Суд поддержал прокурора. Теперь 18 сайтов ждет блокировка.

Ранее транспортная прокуратура Карелии добилась блокировки сайтов, торгующих поддельными правами на лодки.

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Комментарии

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врунофф
2021-04-07 12:26:56
давидишка зачетами торговал пока не выгнали.
кир
2021-04-07 12:04:40
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила.©
Расстрелы где? Деловито спросил кот.
David .
2021-04-07 12:20:47
кир, Начни с себя!
кир
2021-04-07 13:38:36
Davidка, судя по всему, тебе подкинули справку об образовании и устроили в морг вести журнал учета посетителей (не живых). Он ничего больше не может, - сказал умный кот.
кир
2021-04-07 15:38:00
Davidка, себя запиши, забронируй. Да сдай халат в стирку. Стыдно на тебя смотреть, - сказал кот-чистюля.
David .
2021-04-07 13:45:41
кир, Заметь, весь этот хитроумный план был создан чтоб записать тебя! :)
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