В Петрозаводске суд решит судьбу водителя, которая сбила мужчину на «зебре» и покинула место ДТП

Разыскиваемая женщина-водитель, сбившая мужчину на пешеходном переходе на улице Гоголя, пришла в ГИБДД.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 28-летняя водитель обратилась в ГИБДД. За оставление места ДТП, участником которого она являлась, в отношении нарушительницы составлен протокол. Материалы дела направлены в суд для принятия решения.

Женщине грозит лишение водительских прав на срок от 1 – 1,5 лет или административный арест до 15 суток.

Напомним, 10 июня в 18:09 на улице Гоголя, в районе дома 32, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбила 39-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил травмы. Водитель доставила пострадавшего в травпункт, в ГИБДД о случившемся не сообщила.