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Таксист в Петрозаводске обокрал нетрезвого клиента

Новости. Криминал
17:40, 04 Марта 2021
фото: © Андрей Махонин/ТАСС
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Житель карельской столицы не заметил, как лишился телефона в такси, рассказали в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 35-летний горожанин. Мужчина рассказал, что после отдыха в одном из увеселительных заведений города у него пропал мобильный телефон. Ущерб от преступления составил без малого 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 30-летнего подозреваемого и выяснили, как все произошло на самом деле. Полицейскими установлено, что заявитель забрал свой телефон из кафе, а выронил его уже в такси.

Водитель обнаружил телефон в машине и решил, что лишний доход ему не помешает. Оставленный клиентом телефон он продал, а деньги потратил на личные нужды. О том, что совершил преступление, даже не подозревал, пока сотрудники полиции не вышли с ним на связь.

Расследование уголовного дела о краже продолжается.

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