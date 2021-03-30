Дети в Петрозаводске смогли перейти дорогу, после того как внедорожник снес бампер французскому авто (ВИДЕО)

На улице Черняховского произошло ДТП с участием легковушки и внедорожника.

В Петрозаводске камера наружного видеонаблюдения компании "Сампо" зафиксировала аварию напротив Республиканской больницы имени Баранова.

Автомобиль Renault, выезжая на улицу Черняховского с придомовой территории, не уступил дорогу, и ему снес передний бампер внедорожник Mitsubishi.

Следует также отметить безуспешные попытки пешеходов перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному рядом. Автомобили проносились по дороге, не собираясь их пропускать, и лишь авария позволила людям пересечь проезжую часть.

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