В Петрозаводске торговали цветами с западным трипсом

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в партиях хризантем и роз, привезенных в Петрозаводск, западный цветочный трипс.
По данным Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, в одной из крупнейших торговых точек по продаже семенного и посадочного материала в Петрозаводске в трех партиях горшечных хризантем и одной партии розы горшечной из Голландии был выявлен карантинный объект – Западный цветочный (калифорнийский) трипс.
Наличие карантинного вредителя в цветах подтверждено результатами лабораторных исследований.
Собственники зараженной продукции решили уничтожить опасные цветы.
Ранее в привезенном в Петрозаводск каланхоэ был обнаружен западный цветочный трипс.
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