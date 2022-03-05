В Петрозаводске торговали цветами с западным трипсом

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в партиях хризантем и роз, привезенных в Петрозаводск, западный цветочный трипс.

По данным Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, в одной из крупнейших торговых точек по продаже семенного и посадочного материала в Петрозаводске в трех партиях горшечных хризантем и одной партии розы горшечной из Голландии был выявлен карантинный объект – Западный цветочный (калифорнийский) трипс.

Наличие карантинного вредителя в цветах подтверждено результатами лабораторных исследований.

Собственники зараженной продукции решили уничтожить опасные цветы.

Ранее в привезенном в Петрозаводск каланхоэ был обнаружен западный цветочный трипс.