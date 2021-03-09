В Петрозаводске пройдет ярмарка для кандидатов в водители троллейбуса

Агентство занятости населения Петрозаводска 11 марта проведет ярмарку учебных рабочих мест для кандидатов на должность "Водитель троллейбуса", сообщили в администрации города.

ПМУП "Городской транспорт" и агентство занятости населения Петрозаводска 11 марта с 10 до 12 часов проведут ярмарку учебных рабочих мест. Кандидатов на обучение профессии водителя троллейбуса ждут по адресу: ул. Маршала Мерецкова, 14, каб. 103.

Требования к соискателям – годность по состоянию здоровья и отсутствие судимости. При себе необходимо иметь паспорт РФ, трудовую книжку, документ об образовании.

После прохождения подготовки водителям гарантируют дальнейшее трудоустройство.

Также ПМУП "Городской транспорт" приглашает на работу кондукторов (на базе среднего общего образования). Своим работникам организация предоставляет не только полный социальный пакет, но и возможность бесплатного проезда в муниципальном городском транспорте.

Дополнительную информацию по вопросам трудоустройства можно получить по телефонам: 59-26-19, 59-31-68, 8 (921) 464-07-09.