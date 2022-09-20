В Петрозаводске три автобуса изменят маршруты

С 23 сентября продлят маршруты автобусов NN 8, 12 и 17.
С пятницы, 23 сентября, городские автобусные маршруты № 8, 12 и 17 продлеваются вверх по улице Кемской до ее пересечения с улицей Петрова, сообщает Петрозаводск транспортный.
Теперь автобусы будут следовать не до улицы Судостроительная, а до перекрестка улиц Петрова и Кемская. Именно туда, к новому жилому кварталу, перенесена конечная остановка. Она получила название ЖК «Бульвар у родников».
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