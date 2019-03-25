В Петрозаводске троллейбус увез чемоданы пожилой пары, которая торопилась на поезд

Сотрудники полиции помогли пожилым супругам вернуть вещи, которые уехали вместе с троллейбусом, сообщили в МВД Карелии.

На имя министра внутренних дел Карелии Дмитрия Сергеева поступило обращение от двух пожилых петрозаводчан. В письме супруги поблагодарили сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Петрозаводску за оказанную им помощь.

Так, 14 февраля петрозаводчане на общественном транспорте подъехали к железнодорожному вокзалу, спешили на поезд в Москву. Пока женщина помогала своему супругу, инвалиду по зрению, выйти из салона, троллейбус уехал вместе с их чемоданом.

До отправления поезда оставалось всего полчаса, поэтому они обратились к полицейским, дежурившим неподалёку. Инспекторы экипажа ДПС Михаил Костин и Максим Печёрин догнали троллейбус, который успел проехать две остановки, взяли чемодан и вернули владельцам.

Благодаря помощи полицейских супруги успели на поезд.