В Петрозаводске у пьяной матери чуть не выпал ребенок в подгузнике из окна 4 этажа

Полицейские спасли ребенка в подгузнике, который чуть не выпал из окна 4 этажа на Перевалке.

Сегодня на очередной планерке в администрации Петрозаводска директор ЕДДС Вадим Измайлов сообщил, что 28 июля в 18.53 в доме на улице Архипова в окне 4 этажа был обнаружен ребенок в подгузнике.

Оперативные службы выехали на место происшествия.

«В квартире находились два малолетних ребенка и их мать в алкогольном опьянении. Оперативные службы доставили детей в Детскую республиканскую больницу по социальным показаниям», — сказал Измайлов.