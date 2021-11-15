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В Петрозаводске убирают сломанные снегопадом ветви деревьев

Новости. Общество
13:03, 22 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Планируется формовка 70 поврежденных деревьев на центральных улицах города, сообщили в администрации столицы Карелии.

Подрядчик, ООО «Плутос», приступил сегодня к удалению сломанных ветвей деревьев в Петрозаводске. Работы стартовали на улице Гоголя. Здесь проведут выборочную формовку поврежденных растений. Некоторые ветви были поломаны снегопадами и ветром, какие-то высохли с возрастом деревьев. Далее подрядчик переместится на улицы Максима Горького и Пушкинскую. Работы проводятся, в том числе, по обращениям, поступившим в администрацию от жителей города. Всего поврежденные ветви планируется обрезать у 70 деревьев.

В рамках контракта подрядчик до конца года также удалит около 150 аварийных растений в разных районах карельской столицы. Компания также отфрезерует пни и уберёт порубочные остатки с городских улиц.

В мэрии напомнили, с 2017 года с городских территорий удалено более 2 700 аварийных и сухостойных деревьев. Сейчас в Петрозаводске около 3500 таких растений и их количество увеличивается. С того же 2017 года в карельской столице в рамках различных акций по озеленению появилось более шести тысяч декоративных деревьев и кустарников. Только за этот год на территории города высадили около 800 новых растений. Формовка в парках и скверах Петрозаводска также проводится регулярно. Ей занимаются как обслуживающие инфраструктуру организации, так и активные горожане на экологических акциях. Например, санитарную обрезку ежегодно проводят в рамках циклов мероприятий «Выходные в любимом парке».

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Комментарии

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David .
2021-12-22 14:07:43
Какая невероятная скорость по " уходу" за деревьями, с такой бы скоростью снег убирали. А по факту- любой предлог, чтоб вырубить и изуродовать побольше деревьев!
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