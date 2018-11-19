В Петрозаводске уборщица украла деньги у коллеги

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В полицию обратилась 20-летняя девушка с заявлением о краже денег из сумки, сообщили в МВД Карелии.
Заявительница сообщила, что работает официанткой в одном из кафе в центре города, и в конце смены обнаружила, что из её сумки пропали наличные – пять тысяч рублей. Кто мог совершить кражу, она не представляет.
Полицейские задержали ранее судимую 42-летнюю петрозаводчанку. Женщина подрабатывает уборщицей в том же заведении.
По версии следствия, в день происшествия она заметила в подсобном помещении оставленную без присмотра сумку и похитила из неё денежные средства. Впоследствии женщина потратила похищенную сумму на продукты питания.
На женщину завели уголовное дело.
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