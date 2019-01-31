В Петрозаводске участились случаи обмана пожилых людей мошенниками

Администрация Петрозаводска напоминает, что городские службы работают с пенсионерами только по предварительной договоренности.

В связи с участившимися случаями обмана пожилых людей мошенниками Администрация города призывает жителей быть бдительными и внимательными:

- не открывать двери посторонним, обязательно требовать предъявить удостоверение, подтверждающее официальный статус работника;

- не отвечать на незнакомые телефонные номера и сомнительные провокационные смс, не разглашать личную информацию незнакомцам по телефону;

- не доверять операции с денежными средствами незнакомым лицам.