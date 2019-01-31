В Петрозаводске участились случаи обмана пожилых людей мошенниками

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Администрация Петрозаводска напоминает, что городские службы работают с пенсионерами только по предварительной договоренности.
В связи с участившимися случаями обмана пожилых людей мошенниками Администрация города призывает жителей быть бдительными и внимательными:
- не открывать двери посторонним, обязательно требовать предъявить удостоверение, подтверждающее официальный статус работника;
- не отвечать на незнакомые телефонные номера и сомнительные провокационные смс, не разглашать личную информацию незнакомцам по телефону;
- не доверять операции с денежными средствами незнакомым лицам.
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