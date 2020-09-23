В Петрозаводске участились случаи выбрасывания щенков на улицу

В сентябре в столице Карелии зафиксировано большое количество выброшенных щенков, сообщили в администрации города.

В Петрозаводске продолжается отлов безнадзорных животных. В сентябре среди бездомных животных стали часто попадаться щенки. Они были выброшены на улицу, отмечают в мэрии.







© Администрация Петрозаводска

"Администрация Петрозаводска убедительно просит хозяев ответственно относиться к питомцам. За факты жестокого обращения с животными законодательство предусматривает наказание вплоть до уголовной ответственности", - говорится в сообщении мэрии.







© Администрация Петрозаводска

В рамках муниципального контракта ООО "Северин" продолжает отлов безнадзорных животных в карельской столице. Подрядчик работает в разных районах города, в соответствии с заявками, поступающими от петрозаводчан в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

За август на улицах отловили четыре десятка бродячих собак. За ними осуществляются необходимый присмотр и уход. Со стерилизацией и содержанием животных активно помогают зоозащитные организации.







© Администрация Петрозаводска

Сообщать о безнадзорных животных следует по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 051.

Ранее поисковики в Карелии спасли щенков, выброшенных в лес умирать.