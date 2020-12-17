В Петрозаводске 27-летний рецидивист испортил лифт в торговом центре

Подозреваемый в вандализме житель Петрозаводска был установлен участковым уполномоченным полиции, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступила информация о том, что в одном из торговых центров неизвестный повредил лифтовое оборудование: разбил дисплей информационного табло. Сумма ущерба составила без малого 30 тыс. рублей.

Подозреваемого установил участковый уполномоченный полиции. В раскрытии преступления ему помогла запись камеры видеонаблюдения. Им оказался 27-летний ранее судимый житель карельской столицы. Мужчина признал вину и обязался возместить причинённый ущерб. Возбуждено уголовное дело.