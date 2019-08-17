В Петрозаводске участники акции "Добрый шкаф" собрали для нуждающихся полторы тонны вещей

Петрозаводчане собирали одежду, обувь, школьные принадлежности и товары первой необходимости для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Подведены итоги акции "Добрый шкаф", организованной подразделением Комплексного центра социального обслуживания населения республики. За два дня около 140 жителей Древлянки и Перевалки собрали полторы тонны вещей – одежду и обувь для взрослых и детей, канцтовары и игрушки. Из собранных школьных принадлежностей будут сформированы наборы, которые передадут нуждающимся семьям.

Как отмечают в центре, потребность в школьных принадлежностях по-прежнему остается. Горожан приглашают сделать доброе дело и помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, собрать школьников к новому учебному году.

Сбор школьно-письменных принадлежностей продолжается в обменно-вещевом пункте по адресу: ул. Лизы Чайкиной, д. 9. Часы работы – с 8:45 до 17:00 (в пятницу – до 16:45), перерыв – с 13:00 до 14:00, суббота и воскресенье – выходные дни. Вход – со стороны подъездов.