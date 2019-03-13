В Петрозаводске ученики начальных классов смогут сдавать нормы ГТО в школах

В рамках пилотного проекта учащиеся 1-4 классов трех школ карельской столицы получат возможность сдавать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на базе своих учебных заведений. С инициативой выступила депутат Петрозаводского городского Совета Ирина Шарипова.

На тематическом рабочем совещании в управлении образования администрации карельской столицы Ирина Шарипова рассказала, что в адрес депутатского корпуса Петросовета поступают обращения от родителей учеников младших классов с просьбой организовать процесс сдачи нормативов ГТО по месту жительства. В настоящее время сделать это можно только в дневное время в рабочие дни, поэтому у многих родителей нет возможности отвезти своих детей на мероприятие в ДС "Корал", ребята в силу возраста самостоятельно добраться в отдаленный микрорайон Сулажгора не могут.

"Ежегодно значки ГТО вручаются 600-800 петрозаводчанам, но фактически желающих сдать нормативы намного больше. И повышенный интерес к участию в мероприятии проявляют как раз школьники. Считаю, что организовать прием дисциплин комплекса ГТО у детей, обучающихся в начальных классах, необходимо на базе муниципальных образовательных учреждений. Кроме того, именно школы могут стать своеобразными центрами ГТО в разных микрорайонах города. Предлагаю совместно с управлением образования администрации города и Центром спорта проработать этот вопрос", - подчеркнула на встрече Ирина Шарипова.

Директора МУ "Центр спорта" Олег Зимон поддержал депутатскую инициативу и отметил, что специалисты муниципального учреждения готовы осуществлять выездные приемы нормативов на первую и вторую ступени комплекса ГТО. Перечень данных ступеней включает несложные дисциплины для детей 6-8 лет и 9-10 лет (бег, прыжок в длину, метание, отжимание, подтягивание и т.д.), которые можно выполнять в школьном спортзале без дополнительного оборудования. Задача образовательных учреждений – провести информационно-разъяснительную работу с учащимися и родителями, а также сформировать списки желающих.

По итогам совещания принято решение апробировать предложенную практику на базе трех муниципальных учреждений образования карельской столицы. В пилотный проект вошли: МОУ "Средняя школа №43", МОУ "Лицей №13" и МОУ "Средняя школа №29".

Уже этой весной здесь состоится прием норм ГТО для учащихся младших классов, желающих сдать нормативы первой и второй ступеней. При успешной реализации пилотного проекта в дальнейшем администрация Петрозаводска рассмотрит возможность проведения подобных въездных мероприятий на площадке школ других микрорайонов, руководители которых выразят готовность поддержать данное начинание.

Ознакомиться с условиями участия во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" и оформить заявку можно на официальном сайте проекта.

Участие в мероприятии добровольное.