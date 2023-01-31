В Петрозаводске скончалась ученый, преподаватель вепсского языка, поэтесса Ольга Жукова

О смерти преподавателя ПетрГУ, члена общества Вепсской культуры, сообщили в министерстве Национальной и региональной политики Карелии.

Ольги Жуковой — преподавателя вепсского языка ПетрГУ, научного сотрудника Сектора языкознания Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН, члена Общества вепсской культуры — не стало 31 января.

«Ольга Юрьевна являлась членом Республиканской термино-орфографической комиссии при Главе Республики Карелия, автором и редактором научной и художественной литературы на вепсском языке, принимала активное участие в общественной деятельности, посвятила свою жизнь сохранению и развитию вепсского языка, исследованию традиционной культуры вепсов», — рассказали в министерстве.

Ольга Жукова родилась в Подпорожском районе Ленинградской области. После окончания факультета прибалтийско-финской филологии и культуры ПетрГУ продолжила работать там же. Еще с детства начала писать сказки, песни и стихи на вепсском языке, публиковалась в изданиях «Kipinä», «Kodima» и «Verez tullei». Является составителем различных учебных пособий и фольклорных сборников.

В министерстве выразили соболезнование родным и близким Ольги Жуковой.