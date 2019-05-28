В Петрозаводске умер легендарный милиционер

Ушел из жизни полковник милиции в отставке Владимир Иванович Ширков, сообщили в МВД Карелии.

Родился в 1937 году в Новгородской области. После окончания в 1957 году Ленинградской средней специальной школы милиции МВД СССР он прибыл для прохождения службы в органах внутренних дел Карелии. Первая должность - оперуполномоченный БХСС отдела милиции Петрозаводска, а через год переведён на службу в Уголовный розыск.

В 1963 году Владимир Иванович успешно окончил Высшую школу МВД РСФСР, и вскоре его назначили заместителем начальника Сегежского районного отдела милиции. Служба в те времена там была сложная - в район на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку приехало большое количество условно-досрочно освобожденных. Оперативная обстановка была крайне сложная, но отдел справился, ситуация была стабилизирована. Многие отмечали в этом заслугу Владимира Ширкова.

В середине 70-х Владимир Иванович возглавил уголовный розыск республики и работал на этой должности вплоть до 1982 года. За период службы у него было много напряженных, даже опасных эпизодов. Так, он участвовал в операции "Набат" по обезвреживанию захватившего самолет террориста.

Это произошло ранней весной 1981 года. Пассажир самолета, следующего из Мурманска в Москву, потребовал посадки в Финляндии, угрожая использовать взрывное устройство. Согласно инструкции, экипаж связался с диспетчерской службой ближайшего аэропорта в Петрозаводске, откуда и поступил тревожный сигнал дежурному по МВД. Сразу же был созван штаб антитеррористической операции, в который вошли руководители МВД, КГБ и армейских подразделений. В течение двух часов все указательные знаки, вывески в районе аэропорта заменили на якобы финские, что позволило успокоить террориста и он освободил 12 пассажиров. Пока террорист излагал свои требования. Положение оставалось сложным - в заложниках оставался экипаж авиалайнера и было неизвестно, есть ли у преступника оружие, кроме показанного взрывного устройства. Ответственное и нужное решение должен был принимать начальник уголовного розыска Владимир Иванович Ширков. После непродолжительной газовой атаки он лично с двумя сотрудниками ворвался в салон самолета и задержал террориста.

Вскоре после этого случая Владимир Ширков был назначен заместителем министра внутренних дел республики по оперативной работе. Подчиненные и коллеги характеризовали его как профессионала высокого класса, руководителя нового поколения.

За тридцать лет службы Владимир Иванович был поощрен множество раз. Он награжден Орденом "Знак Почета", удостоен звания "Заслуженный юрист Республики Карелия", награждён ведомственными медалями и знаками отличия.

26 мая 2019 года Владимир Иванович Ширков скончался на 82-м году жизни.

Прощание с ним состоится в среду, 29 мая, с 11 до 12 часов в траурном зале на улице Вольной (ул. Вольная, 4).