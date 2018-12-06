В Петрозаводске упали цены на бензин

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Стоимость бензина в столице Карелии за неделю уменьшилась, в среднем, на 0,1%, сообщает Карелиястат.
Цена на АИ-95 снизилась на 0,2% - до 44 рублей 87 копеек за литр.
Средняя цена на АИ-92 составила 41 рубль 45 копеек, АИ-98 – 49 рублей 10 копеек, дизельного топлива – 48 рублей 26 копеек за литр.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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