В Петрозаводске управляющая компания ответила на претензии Госкомитета

«Карельская управляющая компания» не согласна с заявлением, что она нарушила закон, обязав жильцов заплатить за ремонт котельной.

Госкомитет по жилищному надзору Карелии сообщал, что жителям дома № 30 по улице Беломорской в Петрозаводске возвращены более 127 тысяч рублей. По информации Госкомитета, в ведомство обратился житель дома и сообщил, что управляющая компания в платежных документах ввела дополнительную строку «Прочие услуги». Якобы коммунальщики обязали собственников квартир оплатить материалы для ремонта крышной газовой котельной и сам ремонт. Автор обращения попросил проверить законность этих действий.

Госкомитет установил, что компания допустила нарушение лицензионных требований. По оценке ведомства, котельная является частью общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и работы по ее ремонту должны выполняться за счет платы, вносимой собственниками за содержание жилого помещения. Исполнив предписание Госкомитета, компания вернула жителям дома более 127 тысяч рублей.

«Карельская управляющая компания», которая обслуживает дом, заявила «Столице на Онего», что не согласна с представленной Госкомитетом и опубликованной в СМИ информацией. По версии организации, котельная указанного дома нуждалась в срочном ремонте, который был согласован с советом многоквартирного дома.

Управляющая организация сообщает, что оплатила ремонтные работы и выставила счета хозяевам квартир. С этим решением не согласился один собственник жилья и направил жалобу в Госкомитет.

Комитет предписал отменить выставление платы, мотивируя тем, что не было проведено общее собрание. Управляющая компания оспорила это предписание в арбитражном суде, но заранее исполнила требования, проведя собрание. По информации «Карельской управляющей компании», решение о ремонте котельной было принято абсолютным большинством голосов (более 80%).

Затем управляющая компания ходатайствовала об отложении суда, поскольку исполнила требования и хотела согласовать позицию с представителем Госкомитета, находившимся в отпуске. Однако суд рассмотрел дело по имеющимся доказательствам.

«Карельская управляющая компания» заявляет, что сейчас решение суда принципиального значения не имеет, поскольку действия организации одобрены собственниками помещений.