В Петрозаводске управляющая компания незаконно заставила жильцов заплатить за ремонт котельной

Управляющая организация в столице Карелии обязала жильцов оплатить ремонт газовой котельной на крыше, однако коммунальщики были вынуждены затем эти деньги вернуть.

По требованию Госкомитета по жилищному надзору жителям дома № 30 по улице Беломорской в Петрозаводске возвращены более 127 тысяч рублей. Об этом информирует паблик комитета.

Житель дома обратился в Госкомитет и сообщил, что управляющая компания в платежных документах ввела дополнительную строку «Прочие услуги». Коммунальщики обязали собственников квартир оплатить материалы для ремонта крышной газовой котельной и сам ремонт. Автор обращения попросил проверить законность этих действий.

Специалисты Госкомитета установили, что компания допустила нарушение лицензионных требований. Котельная является частью общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и работы по ее ремонту должны выполняться за счет платы, вносимой собственниками за содержание жилого помещения. Исполнив предписание Госкомитета, компания произвела перерасчет платы, вернув жителям дома более 127 тысяч рублей.

Арбитражный суд Республики Карелия, куда управляющая организация обратилась с иском о признании одного из предписаний недействительным, подтвердил его законность и обоснованность.

Ранее сообщалось, что в Карелии будут судить экс-руководителя управляющей компании, обвиняемую в присвоении почти 4 млн рублей за ЖКУ.