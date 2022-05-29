890x80
Реклама
«Дешевое пойло, доступное место, ноль контроля»: вся территория Ключевского карьера - в стёклах, всё дно - в бутылках и банках
Сегодня 07:25
«Я не позволю себя оскорблять!»: глава района Карелии написал шесть заявлений в полицию на граждан
29.05.2022 15:23
Площадь на Древлянке, где сейчас процветает незаконная торговля, изменится до неузнаваемости (ФОТО)
Сегодня 07:15
Стало известно, у кого в правительстве Карелии есть недвижимость за границей
29.05.2022 16:14

В Петрозаводске управляющая компания незаконно заставила жильцов заплатить за ремонт котельной

Новости. Общество
11:40, 30 Мая 2022
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

Новости партнеров

Управляющая организация в столице Карелии обязала жильцов оплатить ремонт газовой котельной на крыше, однако коммунальщики были вынуждены затем эти деньги вернуть.

По требованию Госкомитета по жилищному надзору жителям дома № 30 по улице Беломорской в Петрозаводске возвращены более 127 тысяч рублей. Об этом информирует паблик комитета.

Житель дома обратился в Госкомитет и сообщил, что управляющая компания в платежных документах ввела дополнительную строку «Прочие услуги». Коммунальщики обязали собственников квартир оплатить материалы для ремонта крышной газовой котельной и сам ремонт. Автор обращения попросил проверить законность этих действий.

Специалисты Госкомитета установили, что компания допустила нарушение лицензионных требований. Котельная является частью общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и работы по ее ремонту должны выполняться за счет платы, вносимой собственниками за содержание жилого помещения. Исполнив предписание Госкомитета, компания произвела перерасчет платы, вернув жителям дома более 127 тысяч рублей.

Арбитражный суд Республики Карелия, куда управляющая организация обратилась с иском о признании одного из предписаний недействительным, подтвердил его законность и обоснованность.

Ранее сообщалось, что в Карелии будут судить экс-руководителя управляющей компании, обвиняемую в присвоении почти 4 млн рублей за ЖКУ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2022, 15:10
В Карелии желающим подписать контракт с военкоматом обещают зарплату от 200 тысяч рублей
25.05.2022, 07:00
Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
26.05.2022, 18:51
«Прощай, Евгений, и прости!»
23.05.2022, 16:59
Стало известно, когда холод уйдет из Карелии
28.05.2022, 10:19
Стало известно, как будет называться новый ресторан на набережной Петрозаводска (ФОТОФАКТ)
29.05.2022, 17:46
Стало известно, как погиб на Украине боец из Карелии

Аналитика

28.05.2022 13:48
Политкухня
Выборы в президентском контексте
Логика Единого дня голосования – 2022 будет очевидно отличаться от логики прежних – и для кандидатов, и для избирателей.
Далеко не уедут
27.05.2022 16:50
«Прощай, Евгений, и прости!»
26.05.2022 18:51
Кто в правительстве Карелии самый богатый
25.05.2022 15:25
Дмитрий Фабрикантов: «Будущее Карелии — в развитии промышленности»
25.05.2022 15:23
Вся аналитика

Чтиво

26.05.2022 13:40
Личное мнение
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
России необходимо вернуться к системе отечественного медицинского образования, заявил спикер парламента Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович.
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.