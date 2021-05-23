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В Петрозаводске управляющая компания спилит все деревья во дворе, где береза упала на женщину

Новости. Происшествия
14:20, 24 Мая 2021
фото: © кадр из видео

После инцидента на улице Лизы Чайкиной, где ветер повалил березу на группу жителей, будут спилены все деревья у дома №7.

Напомним, 19 мая камера видеонаблюдения зафиксировала, как дерево упало на группу жителей, стоявших во дворе дома по улице Лизы Чайкиной, одна женщина не успела отскочить.

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Как сообщили в ООО «ПК Выбор», состояние женщины удовлетворительное, ее жизни и здоровью вред не причинен. Утром 20 мая поврежденное дерево было ликвидировано.

В апреле этого года специалисты управляющей компании проверяли состояние общедомового имущества дома № 7 по ул. Л. Чайкиной, включая территорию дома и зеленые насаждения, в том числе и березы. Надломленное дерево не имело видимых повреждений, не было поражено гнилью, отсутствовал опасный наклон, заявили в «ПК Выбор».

«В связи с указанным инцидентом, с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, а также их имущества, управляющей организацией принято решение об проведении работ по спилу всех деревьев в границах придомовой территории. С собственниками помещений в доме достигнута договоренность по данному вопросу», — говорится в сообщении компании.

«Петрозаводская компания Выбор» призывает горожан быть бдительными, учитывать погодные условия и реагировать на сообщения в теле и радиотрансляциях, сообщения, направляемые от МЧС.

Согласно данным архива погоды в Петрозаводске по состоянию на вечер 19 мая юго-восточный ветер достигал 18 м/c или 64.8 км/ч. Согласно шкалы Бофорта такая скорость ветра оценивается как буря в 8 баллов, ломающая ветви.

«При усилении ветра просим не парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями, не ходить под деревьями и линиями электропередач», — предупреждают в управляющей компании.

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Комментарии

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Сеня
2021-05-24 15:24:15
хм заставь дурака богу молиться .
МЭР , памаги !!!
кир
2021-05-24 15:06:10
Слёзы, а не управляющие компании, - сказал кот.
Саныч
2021-05-24 14:51:04
Дом тоже надо спилить. Вдруг обвалится.
театральный критик
2021-05-24 14:32:16
Там краснокнижные лишайники. Хде труновские протестуны ?
Гость
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