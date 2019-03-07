В Петрозаводске усилена противогололедная обработка дорог, заявили в мэрии

Специалисты администрации столицы Карелии во время рейда по проверке качества уборки города дали ряд рекомендаций организации-подрядчику.

"На этой неделе были сложные погодные условия, прошло два снегопада, на улично-дорожной сети наблюдается гололедица. ООО "ТехРент" убирает город в усиленном режиме. Основные виды работ – окончательная расчистка тротуаров и обработка их противогололедным материалом, в качестве которого в этом году, в основном, используется крошка, отсев дробления горных пород", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта мэрии Андрей Бекелев, слова которого приводит пресс-служба.

В связи с повышенной скользкостью дорог подрядчику указано на необходимость дополнительной обработки пескосоляной смесью проезжих частей.

Там, где это возможно, будут использованы грейдеры для ликвидации наледи и расширения обочин, их расчистки от снежных валов. Кроме того, определены точки вывоза снега, скопившегося вблизи пешеходных переходов, остановочных пунктов, на зауженных участках улично-дорожной сети.