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В Петрозаводске установили еще один экологический арт-объект

Новости. Общество
17:20, 20 Июля 2021
фото: администрация Петрозаводска

Новый контейнер для сбора пластиковых крышек появился в парке Победы, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках проекта «Пластиковый мир», который реализует АНО «Центр экологических инициатив „ЭкоПространство“ при поддержке Фонда президентских грантов, на территории Петрозаводска продолжают устанавливать контейнеры для сбора пластиковых крышек. Еще один стилизованный под дерево арт-объект появился в парке Победы возле площадки с тренажерами. Это уже четвертый контейнер, предназначенный для сбора вторсырья. Такие же объекты можно найти в парках Ямка (возле Заводского моста), 50-летия Пионерской Организации и Беличий Остров.

„Наши контейнеры выполняют не только практическую, но и эстетическую функцию. Арт-объекты привлекают к себе внимание и подчеркивают важность раздельного сбора мусора“, — отмечают экоактивисты.

Кроме того, Центр экологических инициатив "ЭкоПространство» установило в петрозаводских школах 20 контейнеров для крышек и восемь урн для ПЭТ-бутылок.

В течение весны совместно с управлением благоустройства и экологии администрации Петрозаводска активисты проводили субботники, а волонтеров, неравнодушных к чистоте своего города, поощряли подарками — необычными экосумками, сделанными из баннерной ткани.

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