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В Петрозаводске установили памятный знак в честь десантника, погибшего в Чечне (ФОТО)

Новости. Общество
12:48, 02 Августа 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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На пересечении улиц Энтузиастов и Дениса Тимашова открыт памятный знак жителю Карелии, погибшему 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чечни, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Из того боя не вернулись 84 десантника, представители 47 субъектов Российской Федерации и соседних государств. Среди них был и гвардии младший сержант Денис Тимашов.



"Сегодня особенные день – всех воинов воздушно-десантных войск и членов их семей я поздравляю с праздником. Эта служба остается на всю жизнь. В этот день мы вспоминаем тех ребят, которые не вернулись, и чтим их память за то, что они отдали свои молодые жизни, полные надежд и перспектив, защите Родины, – сказала Ирина Мирошник. – Открытие бюста в новом районе Петрозаводска, на улице Дениса Тимашова – это тоже очень важно. В этом районе живут молодые семьи, очень много детей, которые будут воспитываться на памяти и будут чтить героя".



Денис Тимашов родился 2 июля 1980 года в Калужской области. Затем семья переехала в в Питкярантский район Карелии. Денис окончил Рауталахтинскую школу и поступил учиться в Сортавальский техникум. Работал в зверосовхозе "Ладожский". В ноябре 1998 года был призван в армию и служил в Пскове, в 76-й гвардейской Краснознамённой воздушно-десантной Черниговской дивизии. 26 января в составе 104-го парашютно-десантного полка был откомандирован в Дагестан, а затем в Чечню.



Денис Тимашов был награжден орденом Мужества посмертно. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-08-02 13:11:27
Ну, за ВДВ ! Либерастня сразу заткнулась. Гадости не пишет. Поссыкивает десантуру. Агрикалчнутые читуны бродского, я правильно сказал ?
Гость
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