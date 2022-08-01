В Петрозаводске установили скамейку «для алкашей» (ФОТО)

Жительница города жалуется, что городской сквер стал местом обитания «пьющих и алкашей».

В редакцию «Столицы на Онего» читательница прислала фото скамейки, установленной на улице Нойбрандербургской, в районе дома № 19.

«Поставили скамейку для пьющих и алкашей. В укромном месте. Каждый день новые товарищи приходят повеселиться. Шум и гам, мусор и т. д.», — жалуется автор фото.

Женщина уточняет, что похожая ситуация была на улице Петрова — там скамейку быстро разобрали. По ее словам, выпивающие люди собираются теперь на Нойбрандербургской каждый день.

Напомним, весной вандалы с особым цинизмом разломали скамейку в сквере у Музыкального театра.