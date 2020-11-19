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В Петрозаводске установили указатель с наименованием улиц на русском и карельском языках

Новости. Общество
13:28, 20 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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На Сенной площади появился первый объект пешеходной городской навигации, сообщили в администрации столицы Карелии.

Указатель с наименованием на двух языках – русском и карельском – установили в рамках мероприятий 100-летия республики на Сенной площади. Помимо ее названия, элемент пешеходной навигации указывает направления к другим знаковым местам Петрозаводска: Онежской набережной, Мариинскому бульвару, улице Кирова.

Сенная площадь находится у пересечения улиц Куйбышева и Германа Титова в центре Петрозаводска. Ее территория охватывает Гостиный проезд, Торговую улицу и сквер Ивана Сенькина.

"Планируется, что система пешеходной навигации будет постепенно расширяться. Например, мы бы хотели установить подобные элементы с наименованиями парков, скверов и других территорий общего пользования вдоль велодорожной инфраструктуры. Инициатива сделает городскую среду интересней для туристов и для жителей Петрозаводска", – отмечает начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

В мэрии уточнили, что управление архитектуры и градостроительства разрабатывает документ, который предусмотрит возможность размещения двуязычных адресных табличек на петрозаводских зданиях. Миннац республики помог перевести более полутора тысяч наименований.

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Комментарии

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кир
2020-11-20 14:12:26
Моя твоя ничего не понимайт. :)
Горожанин
2020-11-20 13:44:42
А если письмо с адресом на карельском написать, - дойдет?
однозначно
2020-11-20 13:51:40
Горожанин, если в своей деревне и то не всегда.
протестанутый
2020-11-20 13:30:24
Самобытные государственным языком не владеют ? Кстати, хде Григорьев ?
Гость
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